Обсуждение поддержки бизнеса в ЗакСе: "Поняли, что ничего не поняли"

фото Софии Саттаровой, ЗАКС.Ру

В Законодательном собрании Петербурга 21 марта депутаты провели встречу с представителями правительства и предпринимателями по вопросу поддержки бизнеса в условиях санкционных ограничений. Конкретных решений из уст чиновников практически не прозвучало, но они заверили, что активно работают над пакетом антикризисных мер. Зато свои пожелания озвучили предприниматели.

Какие меры для поддержки бизнеса в новом кризисе необходимо принять, обсуждали на заседании по промышленности, экономике и предпринимательству парламента Петербурга. Председательница комиссии, депутат ЗакСа от КПРФ Ирина Иванова в самом начале заседания объявила, что представители комитета по промышленной политике, инновациям и торговле прийти не смогли. Они попросили перенести мероприятие с ними на другой день, передала слова чиновников Иванова. Пока же она предложила послушать представителей комитетов, которые смогли прийти 21 марта.

Первой слово предоставили заместительнице председателя комитета имущественных отношений Марии Мельниковой. Она начала свое выступление с того, что такие собрания преждевременны.

- Я бы, знаете, сказала, что мы немножко спешим с обсуждением конкретных мер поддержки. И я сегодня не очень готова рассказать вам о тех мерах поддержки, которые будут реализовываться в городе, потому что у нас есть определенный порядок согласования этих мер. Это не только наши инициативы, предложения, то видение, которое мы можем себе позволить по тому имуществу, которым управляем, но и, в первую очередь, решения правительства Санкт-Петербурга, которые в настоящее время не приняты. Поэтому я бы даже не хотела комментировать наши предложения, которые обсуждают на площадке комитетов правительства, - сказала Мельникова.

В зале среди предпринимателей послышался недовольный ропот. Одна из женщин задала соседке риторический вопрос:

- А зачем она пришла тогда? - кивая на представительницу КИО.

Ранее правительство Петербурга рассказало о некоторых мерах поддержки предпринимателей. В частности, власти города намерены наложить мораторий на проверки организаций, кроме тех, которые касаются безопасности, сообщили в пресс-службе губернатора Александра Беглова. Там же сообщили, что планируется снизить ставки по упрощенной системе налогообложения для обрабатывающих производств и IT-компаний.

Мельникова рассказала об уже принятых федеральных мерах поддержки бизнеса. У нее поинтересовались, будут ли новые меры поддержки похожи на варианты помощи бизнеса в период пандемии коронавируса. На это Мельникова тоже ответила уклончиво:

- Мы не можем полностью кальку сделать с пандемийного времени, у нас сейчас намного больше вводных для обсуждения кризисной или предкризисной ситуации, поэтому… Продолжаются обсуждения, продолжаются консультации.

Отвечая на вопросы от депутатов и предпринимателей, она несколько раз повторила, что не может ничего сказать о возможных вариантах поддержки, пока решение не принято. Очень многое зависит от финансового блока правительства, отметила Мельникова.

- Мы обсуждаем все возможные варианты, но решение пока не принято. <...> Мы ждем их [конкретные решения] в достаточно быстрой перспективе, - сказала зампред комитета.

Поблагодарив Мельникову за выступление, председатель комиссии Иванова отметила, что пока никакой ясности нет:

- Поняли, что ничего не поняли.

Заместительница председателя комитета по туризму Нана Гвичия была более конкретной. Она перечислила различные федеральные меры по продвижению внутреннего туризма и упомянула, какие меры поддержки отрасли ведомство хочет принять в Петербурге.

- Конечно, мы считаем очень важным продолжить [реализацию] тех мер поддержки, которые были оказаны в предыдущие годы. <...> Мы поддерживаем однозначно инициативу о недопущении роста ресурсоснабжающих тарифов для отелей и, более того, считаем необходимым поддержать предложение бизнеса об уравнивании тарифов для юридических и физических лиц, - рассказала Гвичия.

Она добавила, что также комитет по развитию туризма поддерживает ряд федеральных инициатив. В частности, выдачу электронных виз для туристов из "дружественно настроенных стран". Генеральный директор компании "Индивидуальный туристический сервис" Виктория Шамликашвили отметила, что стоит оставить возможность въезда в Россию жителям всех стран.

- Я сейчас скажу совсем крамольную вещь. Люди, которые живут в "недружественных", как нам кажется, странах, тоже не должны быть лишены возможности приехать и получить удовольствие от того, что, во-первых, Петербург остается одним из самых красивых городов мира, а во-вторых, мы по-прежнему остаемся одним из самых дружелюбных и гостеприимных народов.

Гвичия на это ответила, что введение электронных виз для "дружественных" стран - это первый шаг. Но не стоит забывать и о безопасности - нельзя просто взять и пустить в страну всех желающих, считает зампред комитета по развитию туризма.

Исполнительный директор некоммерческой организации "Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания" Александра Питкянен рассказала о работе своей организации в прошлый год и в последние дни. Фонд помогает в получении кредитов и сам выдает ряд займов компаниям. Питкянен отметила, что уже значительно повышаются кредитные ставки. На днях поступил запрос о кредите со ставкой в 35%, рассказала исполнительный директор НКО. Депутат Иванова попросила ее уточнить, может ли как-то ЗакС помочь Фонду. Питкянен заявила, что для них желательно получить поддержку депутатов в вопросах увеличения максимального размера микрозайма с 5 до 20 млн рублей и срока займа с 2 до 5 лет.

Также на заседании комиссии выступила зампред комитета финансов Лилия Фалалеева. Она напомнила, что ряд мер поддержки бизнеса уже анонсирован на сайте ведомства. Поэтому на встрече Фалалеева предложила просто задать ей интересующие предпринимателей и депутатов вопросы. Депутат ЗакСа от "Единой России" Наталия Астахова поинтересовалась у зампреда комитета, какой частью бюджета ведомство готово пожертвовать ради спасения бизнеса.

- Нам здесь придется балансировать. <...> Нам надо оценить, сколько у нас естественно выпадающих доходов, в силу того, что экономика сжимается, и те меры, которые мы будем готовы предоставить, чтобы нам удержать хотя бы такой уровень снижения, - ответила Фалалеева.

Она напомнила, что у города еще есть социальные обязательства. Кроме того, у ряда компаний может упасть уровень производства, но выручка останется на хорошем уровне из-за роста цен, предположила Фалалеева. Просто всех освободить от налогов нельзя - тогда потеряется бюджет Петербурга, уверена зампред комфина.

- Мне кажется, может, немного патриотично скажу, придется завязать ремни и все-таки какую-то часть отдать в бюджет, чтобы нам сохранить наши социальные обязательства, - сказала чиновница.

Среди предложений от предпринимателей звучали фиксация ставок на аренду имущества на уровне 2021 года, фиксирование кадастровой стоимости, разрешение на размещение террас общепита круглый год и другие. Все озвученные варианты комиссия намерена собрать вместе и передать исполнительным органам, в том числе в Оперативный штаб, который сейчас занимается разработкой антикризисных мер.

В ЗакСе обсуждение поддержки бизнеса намерены продолжить 24 марта, сообщила депутат Иванова. По ее словам, в четверг ожидается присутствие представителей комитета по промышленности, который не смог прийти на встречу 21 марта.







София Саттарова