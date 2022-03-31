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"Фонтанка": Под угрозой отчисления после протестов оказались 40 студентов СПбГУ

фото ЗакС политика "Фонтанка": Под угрозой отчисления после протестов оказались 40 студентов СПбГУ

В общей сложности 40 задержанным в ходе протестных акций студентам СПбГУ угрожает отчисление, сообщила 31 марта "Фонтанка". Издание ссылается на представителя рабочей группы университетского студсовета.

"Посчитал, сколько к нам обратилось студентов. Плюс 11 проектов приказов об отчислении пришло нам на внутреннюю почту студсовета", — рассказал собеседник изданию.

Относительно других 29 учащихся пока неизвестно, были ли составлены относительно их приказы об отчислении, или нет. Вопросы о сроках рассмотрения дисциплинарных взысканий могут быть рассмотрены на заседании студсовета 1 апреля, уточнила "Фонтанка".

Ранее руководство СПбГУ заявило, что не станет отчислять студентов до рассмотрения судами апелляций по делу каждого из них.


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