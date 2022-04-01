Смольный просит Минкульт поддержать городские кинотеатры

Петербургские власти готовят обращение к Министерству культуры с просьбой помочь городским кинотеатрам, рассказал глава комитета по культуре Фёдор Болтин.

Чиновник указал, что в городе на Неве подавляющее большинство кинотеатров принадлежат частным компаниям. Именно они наиболее пострадали из-за ограничений, обусловленных пандемией коронавируса, а теперь теряют зрителей из-за отказа зарубежных партнёров от сотрудничества с Россией.

"В ближайшие дни подготовим несколько предложений по их поддержке, как прямой — финансовой, так и по другим направлениям. Вынесем совместные идеи на обсуждение регионального штаба по поддержке бизнеса. Параллельно взаимодействуем с Министерством культуры России, где ведётся анализ сферы и готовятся предложения на федеральном уровне", — цитирует Болтина 78.ru.

Накануне, 31 марта, стало известно, что со следующей недели компания Disney полностью приостановит прокат в России. Ранее аналогичным образом поступили и другие американские киногиганты.