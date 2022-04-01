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Новости 13:18

Дрозденко пообещал обратиться в ФАС из-за подорожания стройматериалов

фото ЗакС политика Дрозденко пообещал обратиться в ФАС из-за подорожания стройматериалов

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил профильным комитетам еженедельно направлять в Федеральную антимонопольную службу сведения о подорожании товаров, сообщила 1 апреля пресс-служба регионального правительства. Чиновникам велели мониторить цены на основные продукты и услуги, жизненно важные и льготные лекарства, а также на строительные материалы.

"По тем стройматериалам, где сегодня цены выросли более чем на 20 %, подготовим мое обращение к руководству ФАС России с указанием предприятия для выяснения обоснованности повышения цен", — пообещал Дрозденко.

Кроме того, информация о ценах должна направляться главам районов Ленобласти, уточнили в пресс-службе.

В конце марта ФАС сообщила о начале проверок пяти основных дистрибьюторов сахара в России. До этого антимонопольщики завели административное дело против крупнейшего производителя сахара ООО "Продимекс".


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