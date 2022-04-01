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ЗакС рассмотрит законопроект о допвыплатах сотрудникам аварийно-спасательной службы Петербурга

фото ЗакС политика ЗакС рассмотрит законопроект о допвыплатах сотрудникам аварийно-спасательной службы Петербурга

Законодательное собрание изучит законопроект о назначении дополнительных выплат сотрудникам аварийно-спасательной службы Петербурга, информирует пресс-служба городского парламента.

Согласно инициативе, на ежемесячную выплату в размере прожиточного минимума смогут претендовать спасатели с трудовым стажем не менее 15 лет, при этом последние пять лет стажа должны быть связаны с работой в аварийно-спасательных формированиях.

Кроме того, претенденты на дополнительное денежное стимулирование должны были принимать участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций и либо быть в возрасте 40 лет или иметь международный класс спасателя.

На сегодняшний день допвыплаты предоставляются только спасателям федеральных формирований.


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