ЗакС рассмотрит законопроект о допвыплатах сотрудникам аварийно-спасательной службы Петербурга

Законодательное собрание изучит законопроект о назначении дополнительных выплат сотрудникам аварийно-спасательной службы Петербурга, информирует пресс-служба городского парламента.

Согласно инициативе, на ежемесячную выплату в размере прожиточного минимума смогут претендовать спасатели с трудовым стажем не менее 15 лет, при этом последние пять лет стажа должны быть связаны с работой в аварийно-спасательных формированиях.

Кроме того, претенденты на дополнительное денежное стимулирование должны были принимать участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций и либо быть в возрасте 40 лет или иметь международный класс спасателя.

На сегодняшний день допвыплаты предоставляются только спасателям федеральных формирований.