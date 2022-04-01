Старшеклассников петербургской гимназии вызвали на допрос в СК

Более сотни учащихся 7-11 классов гимназии № 209 в центре Петербурга вызваны на допрос в Следственный комитет, сообщил 1 апреля Telegram-канал "Ротонда". По информации авторов, руководство школы объявило родителям, что следователи намерены поговорить со школьниками "про опасность социальных сетей".

При этом одна из родительниц рассказала авторам канала, что вместо беседы ученикам может грозить допрос по делу о ложном сообщении о терроризме (ст. 207 УК). "Когда мы уже начали уточнять, что это за беседа, нам прислали бумагу из Следственного комитета. Там говорится, что не просто беседа, а допрос по уголовному делу", — поведала женщина.

Петербурженка связалась со следователем, и тот объяснил, что СК расследует дело после того, как в октябре 2021 года отчим одного из детей увидел в ученическом чате сообщение с угрозами прийти в гимназию с оружием. Сообщение было отправлено через приложение с латвийским сервером. СК послал запрос в Латвию, "но это недружественная страна, поэтому надежды на ответ нет, и руководство СК решило допросить всех учеников старших классов школы", уточнила женщина. По ее словам, теперь пять или шесть следователей намерены в течение нескольких дней допросить учеников.

В Следственном комитете подтвердили факт вызова учеников в качестве свидетелей по уголовному делу, указала "Фонтанка". В то же время в ведомстве заявили, что вызов коснется значительно меньшего количества учащихся, чем сообщалось. По информации издания, сегодня на допрос вызвали 10 школьников.

О сообщении с угрозами ученикам Павловской гимназии № 209 стало известно 21 октября. Тогда учебное заведение из-за возможности нападения взяли под усиленную охрану, а в районной администрации сообщили о проверке автора сообщения.