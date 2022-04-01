Мундеп МО "Гражданка" нашел способ поднять зарплаты дворников до 100 тысяч рублей

Депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов предложил повысить квартплату петербуржцам, чтобы поднять зарплату дворников до 100 тысяч рублей в месяц. Мундеп посчитал, что для этого потребуется увеличить три статьи расходов из квитанции о квартплате в полтора раза. Свои вычисления депутат опубликовал на странице "ВКонтакте" 1 апреля.

Сафонов считает, что повышение стоимости обслуживания многоквартирных домов, а именно содержания придомовой территории, содержания общего имущества и очистки мусоропровода в 1,52 раза позволит дворникам получать 100 тысяч рублей в месяц. По оценке Сафонова, конечная сумма при таком повышении будет составлять от от 615 до 750 рублей с квартиры.

"Вопрос сколько конкретно нужно платить именно дворникам должны решать сами граждане – владельцы квартир. Просто нужно это делать ответственно, не на основе "нормативов", а на основе реальных цифр и фактов. А отвечая на вопрос: "Почему мы должны им платить, когда у самих зарплата исчезающе мала?", - отвечу – можем не платить. В грязи потонем. Это личный выбор каждого", - написал депутат.

Мундеп добавил, что сотрудники коммунальных служб со временем приобрели статус "объекта претензий", несмотря на постоянный риск заразиться инфекционными заболеваниями.

Напомним, в последний раз зарплаты петербургских дворников обсуждали во время обильных снегопадов зимой 2022 года. В качестве одного из способов улучшить качество уборки депутаты и чиновники рассуждали о необходимости сделать профессию более престижной. В частности, благодаря повышению зарплат.