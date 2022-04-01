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Муниципал 16:47

Мундеп МО "Гражданка" нашел способ поднять зарплаты дворников до 100 тысяч рублей

фото ЗакС политика Мундеп МО "Гражданка" нашел способ поднять зарплаты дворников до 100 тысяч рублей

Депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов предложил повысить квартплату петербуржцам, чтобы поднять зарплату дворников до 100 тысяч рублей в месяц. Мундеп посчитал, что для этого потребуется увеличить три статьи расходов из квитанции о квартплате в полтора раза. Свои вычисления депутат опубликовал на странице "ВКонтакте" 1 апреля. 

Сафонов считает, что повышение стоимости обслуживания многоквартирных домов, а именно содержания придомовой территории, содержания общего имущества и очистки мусоропровода в 1,52 раза позволит дворникам получать 100 тысяч рублей в месяц. По оценке Сафонова, конечная сумма при таком повышении будет составлять от от 615 до 750 рублей с квартиры.

"Вопрос сколько конкретно нужно платить именно дворникам должны решать сами граждане – владельцы квартир. Просто нужно это делать ответственно, не на основе "нормативов", а на основе реальных цифр и фактов. А отвечая на вопрос: "Почему мы должны им платить, когда у самих зарплата исчезающе мала?", - отвечу – можем не платить. В грязи потонем. Это личный выбор каждого", - написал депутат. 

Мундеп добавил, что сотрудники коммунальных служб со временем приобрели статус "объекта претензий", несмотря на постоянный риск заразиться инфекционными заболеваниями. 

Напомним, в последний раз зарплаты петербургских дворников обсуждали во время обильных снегопадов зимой 2022 года. В качестве одного из способов улучшить качество уборки депутаты и чиновники рассуждали о необходимости сделать профессию более престижной. В частности, благодаря повышению зарплат. 


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