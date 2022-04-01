Муниципалы выделили 2,7 млн рублей на ремонт "Парголовских бань"

Местная администрация поселка Парголово в пятницу, 1 апреля, объявила запрос котировок на текущий ремонт здания "Парголовских бань". Начальная цена – 2,784 млн рублей.

Заявки будут принимать до 8 апреля. А работы, согласно проекту контракта, должны быть закончены в течение тридцати дней после подписания соглашения.

В перечень работ, которые необходимо будет выполнить подрядчику, в частности, входит замена сантехники и радиаторов.

"Парголовские бани" - муниципальное унитарное предприятие. Администрация поселка Парголово – его единственный учредитель.