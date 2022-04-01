Суд в Петербурге прекратил дело местной жительницы об участии в пацифистской акции в феврале

Красносельский районный суд Петербурга решил прекратить административное дело местной жительницы Екатерины Дороховой, которая была задержана на пацифистской акции 26 февраля, информирует "Апология".

В отделе полиции в отношении Дороховой составили протокол ​​об организации мероприятия, повлекшего нарушение общественного порядка (ст. 20.2.2 КоАП).

Во время заседания 1 апреля райсуд не узрел состава правонарушения и закрыл дело Дороховой.

Интересы девушки представлял адвокат "Апологии" Сергей Локтев.

Напомним, с 24 февраля у Гостиного двора ежедневно собирались граждане, желавшие выразить свое отношение к ситуации на Украине. Последняя крупная акция прошла 6 марта: мероприятие сопровождалось массовыми и жестокими задержаниями.