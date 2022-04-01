Дрозденко проведёт прямую телефонную линию с жителями Ленобласти 4 апреля

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко намерен провести прямую телефонную линию с жителями 4 апреля, информирует пресс-служба регионального правительства.

В течение часа, с 17:00 до 18:00 Дрозденко будет принимать звонки ленинградцев и отвечать на интересующие их вопросы.

К участию в мероприятии в формате видеоконференции обещают подключить глав администраций муниципальных районов Ленобласти.

Со стационарного телефона на бесплатной основе можно попробовать дозвониться до губернатора по номеру 006.

В 2021 году Владимир Путин рекомендовал главам регионов перенять его опыт и проводить собственные прямые линии с гражданами. О том, как на вопросы горожан отвечал губернатор Александр Беглов в нынешнем году, читайте в материале ЗАКС.Ру.