"Коммерсантъ": МВД заинтересовалось сотрудничеством Шанинки с Шульман и Гаазе

Московская высшая школа социальных и экономических наук (Шанинка) получила запрос МВД на предоставление информации о сотрудничестве с рядом преподавателей, сообщил 1 апреля "Коммерсантъ". Издание называет четыре имени из десяти — это Екатерина Шульман, Григорий Юдин, Константин Гаазе и Илья Будрайтскис.

Как сообщил изданию источник в Шанинке, правоохранители потребовали предоставить трудовые договора, сведения о начислении зарплат, табели рабочего времени и другие документы. Пресс-служба вуза подтвердила факт запроса и сообщила, что планирует предоставить необходимые данные "в соответствии с требованиями законодательства".

По данным собеседника "Коммерсанта", сведения запрашиваются в рамках уголовного дела против ректора Сергея Зуева. "Но я точно знаю, что все эти люди, по которым отправлен запрос, не могут иметь никакого отношения к тому проекту, по которому идет следствие. Всех этих людей объединяет то, что они активно высказываются публично по разным вопросам", — заявил он.

Шульман заявила журналистам, что знает о существовании запроса МВД, но лично к ней "никто не обращался". "К делу я, действительно, отношения не имею, но это не мешает запрашивать информацию,— заявила она.— А про мою публичную позицию или деятельность меня никто не спрашивал и об этом не говорил". Гаазе и Будрайтскис от комментариев отказались, Юдин затруднился с комментарием.

Кроме того, Шанинка получила представление столичной прокуратуры с требованием "устранить нарушения законодательства об образовании". В вузе заявили Коммерсанту", что претензии ведомства связаны с прошедшей осенью 2021 года проверкой факультета свободных искусств и наук Liberal Arts & Science. Значительная доля вопросов прокуратуры связана с оформлением документов и размещением информации на сайте, сообщили изданию, но в письме прокуратуры также утверждается, что программы Liberal Arts направлены на "разрушение традиционных ценностей российского общества и искажение истории".

В Шанинке заявили, что проверят программы на соответствие законодательству и исправят недочеты, однако закрывать их не планируют.

Ранее письмо от прокуратуры касательно Liberal Arts получила РАНХиГС.

Накануне суд продлил срок в СИЗО ректору Шанинки Сергею Зуеву. Ученого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, под арестом он находится с октября 2021 года.