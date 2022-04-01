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ФССП приостановит взыскание долгов с военнослужащих, задействованных в "спецоперации"

фото ЗакС политика ФССП приостановит взыскание долгов с военнослужащих, задействованных в "спецоперации"

В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) объявили о приостановке процедуры взыскания долгов с военнослужащих, которые задействованы в "специальной военной операции", которую РФ ведёт на Украине. О нововведении инстанция сообщает у себя на сайте.

"В отношении должников, участвующих в боевых действиях в составе Вооруженных сил Российский Федерации, <…> исполнительные производства подлежат приостановлению судебным приставом-исполнителем полностью или частично", - извещает ФССП.

В ведомстве напомнили также, что бойцы, участвующие в "спецоперации" на Украине, ДНР и ЛНР не так давно официально получили статус ветеранов боевых действий.

ФСПП предлагает банкам изучить возможность отзыва с принудительного исполнения документов об обращении взыскания на наложенное имущество: на это, по мнению ведомства, могли бы претендовать "социально не защищённые категории населения", а также военные с долгами и сотрудники Росгвардии.


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