Минобороны обвинило Украину в нападении на нефтебазу под Белгородом

Министерство обороны РФ выступило вечером 1 апреля с заявлением относительно пожара на нефтехранилище в Белгородской области. Причиной пожара ведомство назвало атаку со стороны Украины.

"1 апреля около 5 часов утра московского времени 2 украинских вертолета Ми-24 на предельно малой высоте вошли в воздушное пространство Российской Федерации, — говорится в сообщении министерства. — Украинские вертолеты нанесли ракетный удар по расположенному на окраине Белгорода гражданскому объекту хранения нефтепродуктов. В результате попадания ракет отдельные резервуары были повреждены и загорелись".

В Минобороны отдельно указали, что никакого отношения к Вооруженным силам РФ нефтебаза не имеет. "С данного объекта осуществлялось снабжение топливом только гражданского транспорта", — указали в министерстве.

Тем временем к вечеру пятницы сотрудники МЧС локализовали пожар на нефтебазе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Локализация пожара завершена. До конца дня сотрудниками МЧС будет устранено открытое горение. Сразу после этого жители смогут вернуться в свои дома", — написал он в своем Telegram-канале.

Утром стало известно о возгорании на нефтебазе под Белгородом. По сообщению губернатора Гладкова, этому предшествовала атака силами двух вертолетов с украинской стороны.

Фото: Telegram-канал "Настоящий Гладков"