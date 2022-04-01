ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 20:55

Дрозденко анонсировал выплаты семьям военнослужащих, погибших на Украине

фото ЗакС политика Дрозденко анонсировал выплаты семьям военнослужащих, погибших на Украине

В Ленобласти семьи военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине, получат выплаты по 1,5 миллиона рублей, сообщил 1 апреля Telegram-канал "Пул47". Соответствующее распоряжение отдал губернатор региона Александр Дрозденко.

Средства будут выделены из резервного фонда администрации области. Как сообщается, вопросом теперь занимается первый зампред правительства региона Роман Марков.

Кроме того, на ближайшем заседании местного ЗакСа будет рассмотрен законопроект о предоставлении дополнительных мер поддержки семьям погибших военных.

Ранее предоставление аналогичных выплат анонсировал петербургский градоначальник Александр Беглов.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости1 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама