Дрозденко анонсировал выплаты семьям военнослужащих, погибших на Украине

В Ленобласти семьи военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине, получат выплаты по 1,5 миллиона рублей, сообщил 1 апреля Telegram-канал "Пул47". Соответствующее распоряжение отдал губернатор региона Александр Дрозденко.

Средства будут выделены из резервного фонда администрации области. Как сообщается, вопросом теперь занимается первый зампред правительства региона Роман Марков.

Кроме того, на ближайшем заседании местного ЗакСа будет рассмотрен законопроект о предоставлении дополнительных мер поддержки семьям погибших военных.

Ранее предоставление аналогичных выплат анонсировал петербургский градоначальник Александр Беглов.