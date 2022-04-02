ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:10

На территории "Севкабель порта" открылся экоцентр

фото ЗакС политика На территории "Севкабель порта" открылся экоцентр

В Петербурге начал свою работу новый экоцентр, который открыли в пределах общественного пространства "Севкабель порт" на Васильевском острове. Об этом сообщила пресс-служба проекта "Переработкинская" в своем паблике в социальных сетях. Экоцентр преподносится как первый в своем роде в городе. Накануне имел место его технический запуск.

Посетители заведения могут сдать на переработку пластик и стекло при условии, что тара не имеет загрязнений, а также посмотреть на продукты этой переработки. Кроме того, гостям обещают мастер-классы.

Ожидается, что более-менее постоянный график работы экоцентра объявят со следующей недели.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости2 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама