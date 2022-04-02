На территории "Севкабель порта" открылся экоцентр

В Петербурге начал свою работу новый экоцентр, который открыли в пределах общественного пространства "Севкабель порт" на Васильевском острове. Об этом сообщила пресс-служба проекта "Переработкинская" в своем паблике в социальных сетях. Экоцентр преподносится как первый в своем роде в городе. Накануне имел место его технический запуск.

Посетители заведения могут сдать на переработку пластик и стекло при условии, что тара не имеет загрязнений, а также посмотреть на продукты этой переработки. Кроме того, гостям обещают мастер-классы.

Ожидается, что более-менее постоянный график работы экоцентра объявят со следующей недели.