В честь единения народов России и Белоруссии Дворцовый мост подсветят цветами двух флагов

По случаю 25-летия со дня подписания союзного договора России и Белоруссии 2 апреля Дворцовый мост в Петербурге решили украсить специальной подсветкой. В 20:05 он загорится цветами двух государственных флагов, передает пресс-служба Смольного. Оригинальное освещение моста, как это случается в связи с различными праздниками и иными важными событиями, обеспечат 600 светодиодных светильников. В обычный режим мост вернется к вечеру воскресенья.

"Этот день стал символом единства наших стран и важным шагом для укрепления многовековой дружбы. Республика Беларусь — один из главных партнеров нашего города, а Минск и Санкт‑Петербург более двух десятилетий являются городами-побратимами", - подчеркнул губернатор Александр Беглов.

Отметим, что на неделе город посетила белорусская делегация, представители которой выразили готовность расширить свое представительство на рынке продовольствия и одежды — взамен покидающих Россию западных брендов.