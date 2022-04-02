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Новости 14:56

Песков: Путин и Лукашенко иногда говорят не совсем лицеприятные вещи друг другу, и очень жестко

фото ЗакС политика Песков: Путин и Лукашенко иногда говорят не совсем лицеприятные вещи друг другу, и очень жестко

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал оценку многолетним взаимоотношениям своего начальника с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. По его характеристике, они являют собой "абсолютно уникальное" явление. Дружбе лидеров двух государств при этом не мешают периодически возникающие разногласия.

"Поверьте, они иногда говорят не совсем лицеприятные вещи друг другу, и очень жестко. Потому что все-таки есть интересы Белоруссии, а есть интересы России", - произнес чиновник в эфире канала "Беларусь 1".

Роднит лидеров обеих стран, по словам Пескова, "очень жесткое" преследование национальных интересов.

Отметим, что 2 апреля отмечается 25-летие со дня подписания союзного договора между РФ и Белоруссией. По случаю этого события Дворцовый мост в Петербурге вечером подсветят цветами флагов обоих государств.


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