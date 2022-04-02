На Синем мосту задержали художников

Сотрудники полиции задержали трех художников, которые сидели на Синем мосту и рисовали в блокнотах, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Сначала силовики их не трогали, а только проверили все рисунки.

Девушки были в одежде в цветах флага Украины. Вместе с ними на мосту рисовал мужчина - его тоже забрали в автозак.

Одна из художниц, пока собирала вещи, рассказала журналистам и силовикам о своих родственниках, живших в Ленинграде во время блокады. По ее словам, пережить блокаду удалось не всем.

Полиция задерживает и других людей у Исаакиевской площади. При этом, на месте не слышны лозунги и не видно пацифистской символики.