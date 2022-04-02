Полиция задержала корреспондентку Avtozak LIVE

На Исаакиевской площади полицейские отвели в автозак корреспондентку издания Avtozak LIVE Ангелину Трофименко, сообщил корреспондент ЗАКС.Ру. На девушке был специальный опознавательный жилет с надписью "Пресса".

По данным Avtozak LIVE, также у Трофименко есть пресс-карта и редакционное задание. Вместе с журналистской в автозаке находится 15 человек, уточнило издание.

Напомним, ранее 2 апреля на площади задержали корреспондента ЗАКС.Ру Андрея Окуня. Сейчас его везут в отдел полиции. В какой именно - корреспонденту не сообщают.

Несколько дней различные оппозиционные движения анонсировали пацифистскую акцию в различных городах России. В Петербурге на планируемом месте проведения мероприятия не звучало никаких лозунгов, но полиция все же задерживала людей.