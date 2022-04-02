ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15:26

Полиция задержала корреспондентку Avtozak LIVE

фото ЗакС политика Полиция задержала корреспондентку Avtozak LIVE

На Исаакиевской площади полицейские отвели в автозак корреспондентку издания Avtozak LIVE Ангелину Трофименко, сообщил корреспондент ЗАКС.Ру. На девушке был специальный опознавательный жилет с надписью "Пресса". 

По данным Avtozak LIVE, также у Трофименко есть пресс-карта и редакционное задание. Вместе с журналистской в автозаке находится 15 человек, уточнило издание. 

Напомним, ранее 2 апреля на площади задержали корреспондента ЗАКС.Ру Андрея Окуня. Сейчас его везут в отдел полиции. В какой именно - корреспонденту не сообщают. 

Несколько дней различные оппозиционные движения анонсировали пацифистскую акцию в различных городах России. В Петербурге на планируемом месте проведения мероприятия не звучало никаких лозунгов, но полиция все же задерживала людей. 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости2 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама