В Смольном заявили о стабилизации цен на продукты

Глава петербургского комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик рассказал об актуальном положении дел на рынке продовольствия. По его сведениям, цены на основные продукты, ощутимо выросшие около месяца назад, стали снижаться. В марте, как сообщил Соловейчик в рамках проекта "Объясняем.РФ", чиновники получили около трех тысяч обращений петербуржцев на тему розничных цен и их динамики.

Глава профильного комитета констатировал, что за истекший месяц цены на сахар стали падать: стоимость килограммовой упаковки в среднем составляет 60 рублей. В качестве положительных показателей он также упомянул лук за 40 рублей, вермишель за 25-30 рублей и крупы, цена которых начинается с 40 рублей за килограмм. Стабилизировались также, как следует из ответов Соловейчика, цены на различное мясо, куриные яйца, хлеб и молоко. Основным поставщиком провизии для Петербурга, отметил герой эфира, остается Ленинградская область.

Губернатор Александр Беглов, в свою очередь, как сообщает пресс-служба Смольного, посетил магазины крупнейших торговых сетей и удостоверился в том, что "город полностью обеспечен продуктами питания и другими необходимыми товарами". В глаза ему также бросилось отсутствие ажиотажа.

Отметим, что по последним данным Росстата, опубликованным 30 марта, за неделю подорожали почти все категории продуктов. В тот же день Минэкономразвития сообщило, что продовольственная инфляция с начала марта составила 6,16%, а в годовом выражении - 17,42%.