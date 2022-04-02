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Новости 17:20

Петербургский транспорт оборудовали первой в России системой QR-билетов

фото ЗакС политика Петербургский транспорт оборудовали первой в России системой QR-билетов

В рамках начавшейся накануне транспортной реформы Петербург стал первым в стране городом, в наземном транспорте которого стало возможным оплатить проезд посредством разового QR-кода. На это обратили внимание администраторы официального Telegram-канала департамента транспорта Москвы. Технологию разработала компания "СберТройка".

"Достаточно приложить билет или смартфон с QR-кодом к терминалу в транспорте и отсканировать его. Важно: билет действует трое суток", - гласит текст сообщения.

Пока QR-билеты можно приобрести в кассах метрополитена. В ближайшее время ожидается, что торговля проездными нового типа перейдет и в онлайн-формат.

Напомним, что накануне в городе открыли 92 новых маршрута, а также внедрили специальный пересадочный тариф, по правилам которого в течение часа можно за 50 рублей добраться на наземном транспорте до нужного места с неограниченным числом пересадок. К середине лета планируется полный отказ от коммерческих маршрутов.


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