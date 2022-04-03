Беглов обратился к петербуржцам в пятую годовщину теракта в метро

Петербургский градоначальник Александр Беглов обратился к жителям вверенного ему региона по случаю пятой годовщины теракта, произошедшего в 2017 году в городской подземке. Слова губернатора приводит пресс-служба Смольного.

"В тот день Петербург проявил поразительное единство и сплоченность. Каждый на своем месте совершил подвиг: машинист вывел поезд из тоннеля, дежурная по станции организовала эвакуацию. Пассажиры помогали людям выбраться из вагонов, оказывали первую помощь раненым. Водители такси и автомобилисты бесплатно подвозили людей. В тот день вместе с Петербургом была вся страна", — высказался городской глава.

Беглов напомнил об оказанной помощи семьям погибших и пострадавших, а также о том, что в 2020 году в вестибюле станции метро "Технологический институт" появилась табличка в память о страшном событии.

Теракт в Петербурге, совершенный смертником, случился 3 апреля 2017 года на перегоне между "Сенной площадью" и "Технологическим институтом". Трагедия унесла жизни пятнадцати горожан, более ста человек получили ранения. Люди, которых правоохранители назвали организаторами преступления, были осуждены на длительные сроки вплоть до пожизненного заключения.