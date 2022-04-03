Большой проспект П.С. подсветят синим в честь грядущего матча "Зенита"

В воскресенье, 3 апреля, в 7 часов вечера начнётся игра петербургской футбольной команды "Зенит" с "Сочи", которая пройдёт на стадионе "Фишт". В честь матча ГБУ "Ленсвет" решило подсветить Большой проспект Петроградской стороны синим цветом в честь городского клуба.

Особая подсветка установлена на чугунные опоры освещения, расположенные вдоль ключевой петроградской магистрали.

"Цвет художественной подсветки определён цветом спортивной формы, в которой игроки петербургской команды выйдут на поле", — уточнили в "Ленсвете".

Напомним, накануне, 2 апреля, в честь единения народов России и Белоруссии Дворцовый мост подсвечивали цветами флагов двух стран.