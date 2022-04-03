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Новости 14:38

Поездка за город на ряде транспортных маршрутов обойдётся петербуржцам в 40 рублей

фото ЗакС политика Поездка за город на ряде транспортных маршрутов обойдётся петербуржцам в 40 рублей

Комитет по транспорту Петербурга сообщил о том, что пригородные маршруты были включены в единую тарифную зону: это означает, что отныне длительность поездки не влияет на итоговую стоимость проезда на маршрутах, где ранее горожане должны были платить за каждый километр поездки.

Так, стоимость поездки будет составлять 40 рублей при оплате "Подорожником" и 60 рублей - при разовой оплате.

Кроме того, на пригородных маршрутах будут действовать все виды льготных проездных - как месячных, так и суточных.

Комтранс привёл перечень маршрутов, попавших под новые правила: №№ 404, 406, 408, 410, 415, 415А, 415Ш, 420, 420А, 420Б, 433, 435, 436, 438, 438з, 442, 442А, 443, 446, 454, 458, 458А, 458Б, 461, 462, 463, 463А, 469, 469А, 475, 475А, 476, 477, 481, 482, 482В, 483, 483А, 484, 485, 487, 488, 489, 493, 494, 497, 540, 544, 545, 547, 552, 552А, 555, 567, 682, 683, 683А, 684, 685А, 686.

Напомним, в рамках начавшейся 1 апреля транспортной реформы Петербург стал первым в стране городом, в наземном транспорте которого стало возможным оплатить проезд посредством разового QR-кода. К середине лета Северная столица планирует полностью отказаться от коммерческих маршрутов.


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