Адыгейскую коммунистку обвинили в участии в автопробеге в поддержку ВС РФ, но наказывать не стали

Майкопский городской суд признал депутата местного горсовета от КПРФ Елену Москаленко виновной в нарушении установленного порядка проведения акции (ст. 20.2 КоАП) ввиду её участия в автопробеге в поддержку Вооружённых сил РФ, информирует "Кавказ.Реалии"*.

При этом судья счёл данное правонарушение малозначительным и вместо административного наказания вынес народной избраннице устное замечание.

"Увидев, что акции в поддержку армии проходят по всей России, мы решили присоединиться и провести флешмоб. При этом уведомления действительно не подавали. Сейчас мы подали уведомление на 12 апреля, но пока ответа из администрации нет", — поделилась Москаленко в разговоре с журналистами.

Напомним, ранее автопробеги и другие патриотические акции в поддержку действий российской армии на Украине прошли также и в Петербурге.

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