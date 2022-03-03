В Петербурге прошли акции в поддержку российской армии

В Петербурге 3 марта прошло несколько акций по поддержке действий российской армии на Украине. Телеканал "Санкт-Петербург" сообщил, что утром от Сенной площади стартовал автопробег сторонников патриотических клубов и организаций. Они решили поддержать солдат России в соседней стране, рассказал телеканал.

"Эта акция проводится стихийно, каждый сам принял решение присоединиться к колонне. Участники наклеили на борта своих машин наклейки с буквой Z, а в окнах закрепили флаги", - сообщили в СМИ, принадлежащем администрации Петербурга.

Буквой Z российские военные на Украине помечают свою технику. Во время акции в Петербурге 3 марта колонна из семи машин проехала по Невскому проспекту до Александро-Невской лавры, развернулась и поехала к Исаакиевскому собору, сообщил телеканал "Санкт-Петербург". Один из участников пробега - главный редактор РИА "Катюша" Андрей Цыганов.

При входе на страницу "ВКонтакте" данного РИА, социальная сеть предупреждает, что группа якобы может распространять недостоверную информацию.

Само "Катюша" уверяет, что в автопробеге участвовало 10 машин:

"Колонна из 10 автомобилей со значками Z, флагами России и Новороссии, а также ветеранских организаций и Спасом Нерукотворным проехала весь Невский проспект вызывая интерес у горожан, которые останавливались чтобы сфотографироваться".

Еще один автопробег устроила "Молодая гвардия" "Единой России" вместе с "Волонтерской Ротой Боевого Братства" и другими общественно-патриотическими организациями. Колонна машин с символами Z и флагами России и ЛДНР стартовала от Московской площади до Московских ворот, сообщила "Молодая гвардия".

"Более ста машин проехали по Московскому проспекту для того, чтобы выразить свою поддержку жителям Донбасса. <...> В ходе автопробега активисты сигналили в знак солидарности с решением Президента о признании независимости ЛДНР, а также скандировали поддерживающие лозунги, такие как "Россия с вами!" и "Россия за Донбасс!". А перед мероприятием активисты раздали всем желающим тематические наклейки в поддержку ЛДНР", - написали в молодежном объединении.

Поддержали российских военных на их "специальной операции" сотрудники общественного транспорта, сообщил телеканал "78" со ссылкой на региональный комитет по транспорту. На своих машинах они нарисовали знак Z, сообщает СМИ. Аналогично поступили и пожарные Ленинградской области, следует из аккаунта в Instagram ГКУ "Леноблпожспас".

Также телеканал "78" сообщил, что к акции в поддержку военных присоединились полицейские Петербурга. Свое мероприятие они провели на Дворцовой площади, передает СМИ:

"В центре Петербурга на Дворцовой площади МВД России присоединяется к акции в поддержку российских военных на спецоперации на Украине".

На прикрепленной к информации видеозаписи никаких лозунгов не звучит. Группа полицейских стоит на Дворцовой площади, а затем начинает играть небольшой оркестр из сотрудников полиции.

О задержаниях кого-либо из участников перечисленных акций не сообщается. Также авторы не уточняют, были ли мероприятия согласованы.

Между тем, в Петербурге восьмой день проходят антивоенные акции протеста. Их участников полиция задерживает десятками, иногда - сотнями. К некоторым людям силовики применяют силу и спецсредства, а также тащат по земле в автозаки. Очередной сход людей, выступающих против военной операции России на Украине, на Гостином дворе прошел вечером 3 марта. Люди вышли с лозунгами "Нет войне". По данным "ОВД-Инфо"* на 21:00 часов, всего на антивоенном мероприятии задержали не менее 118 человек.

Также петербургские власти отказываются согласовывать митинги за мир. Всего в Петербурге известно о двух уведомлениях о таких мероприятиях: от группы активистов и от партии "Яблоко".

* Проект "ОВД-Инфо" внесен Минюстом в реестр незарегистрированных организаций - иноагентов

София Саттарова / изображение: скриншот видео МГЕР