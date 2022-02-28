Второй антивоенный митинг в Петербурге тоже не согласовали

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности отказал в проведении митинга за мир 7 марта на площади Ленина, сообщила ЗАКС.Ру одна из организаторов акции и экс-кандидат в депутаты Законодательного собрания Марина Мацапулина. По ее словам, мероприятие не согласовали якобы из-за антикоронавирусных ограничений в Петербурге, по которым запрещено проведение публичных мероприятий.

Мацапулина рассказала, что организаторы акции планируют обсудить дальнейшие действия. Вместе с ней заявку на мероприятие подали депутат МО "Гавань" Сергей Кузин, мундепы МО "Смольнинское" Никита Юферев и Дмитрий Балтруков, депутат МО "№72" Владимир Волохонский, депутат МО "Литейный округ" Филипп Погорелов и Ярослав Слепухин. Они хотели провести митинг "за мир и против войны" 7 марта.

Аналогичную акцию планировало провести на площади Ленина, но 2 марта петербургское отделение партии "Яблоко". Депутат-"яблочник" Борис Вишневский 28 февраля сообщил ЗАКС.Ру, что им тоже отказали в проведении митинга.

Напомним, рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" на Украине. Ежедневно в городах мира проходят антивоенные акции. В том числе люди, выступающие за мир, выходят в Петербурге к Гостиному двору. Их задерживает и разгоняет полиция. Подробнее о прошедшей 27 февраля акции - в материале ЗАКС.Ру.

София Саттарова