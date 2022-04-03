"Гипотетически возможна": Кремль о встрече Путина и Зеленского

У пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова поинтересовались, верит ли он в реальную встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского. Отвечая на вопрос, чиновник не исключил, что она действительно может состояться, но перед этим следует провести скрупулёзную подготовку.

"Путин никогда не отказывался от такой встречи, и такая встреча, да, она гипотетически возможна. Но для того, чтобы она состоялась, необходимо, чтобы в недрах работы двух делегаций вызрел конкретный документ. Не набор идей, а конкретный письменный документ. Вот тогда настанет черёд такой встречи", — высказался Песков в эфире телеканала "Россия 1" в воскресенье, 3 апреля.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее вызывался подготовить всё необходимое для того, чтобы аудиенция глав России и Украины наконец состоялась. На прошлой неделе, после очередного раунда двусторонних переговоров глава российской делегации Владимир Мединский дал понять, что РФ не возражает против стремления Украины войти в Евросоюз.