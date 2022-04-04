РКН грозит "Холоду" блокировкой в случае неудаления статьи о "спецоперации"

Отечественный интернет-регулятор Роскомнадзор предупредил издание "Холод" о возможной блокировке в случае если редакция откажется удалять один из материалов о "специальной военной операции" на Украине.

Требование РКН обосновано соответствующим указом Генпрокуратуры РФ, которая считает содержимое статей о "спецоперации" недостоверным.

Последний раз Роскомнадзор направлял "Википедии" требование "незамедлительно удалить недостоверную информацию" о "спецоперации" на Украине, "направленную на дезинформацию российских пользователей". Регулятор грозит сервису административным протоколом, по которому он может получить крупный штраф.