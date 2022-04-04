"Ъ": В марте стоимость нового автомобиля в России подскочила в среднем на 40%

Средняя стоимость нового автомобиля в России в марте 2022 года возросла на 40%, информирует "Коммерсант" со ссылкой на опрос дилеров и данные "Автостата".

У работающих в РФ 26 автоконцернов, которые не стали убирать со своих сайтов цены на машины, цены подскочили в среднем на 35-45%. В то же время другие дилеры скрыли цены на автомобили ввиду нестабильности валютного курса и необходимости постоянно пересматривать прайс-листы.

Концерн "АвтоВАЗ" дважды за март увеличил стоимость автомобилей Lada — на 11-47% в зависимости от модели и комплектации. Наиболее популярная у россиян корейская иномарка Kia выросла в цене на 24–39%. Наибольшее удорожание коснулось автомобилей премиум-класса — до 60%.

"Пока склады дилеров не опустели, но из-за высоких цен и падения реальных доходов населения спрос уже упал — проходимость автосалонов минимальна. Некоторые дилеры говорят о падении продаж на 60% в марте и ожидают ухудшения", — пишет "Ъ".

Напомним, что из-за нехватки комплектующих в Петербурге в первой половине марта закрылись три автомобильных завода: Hyundai, Nissan и Toyota. Nissan, как ранее стало известно, думает о частичном возобновлении своей деятельности начиная с 11 апреля.