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Сенатор предложил ограничить наценку на фермерские продукты в торговых сетях

фото ЗакС политика Сенатор предложил ограничить наценку на фермерские продукты в торговых сетях

Максимальная наценка на фермерские продукты в торговых сетях должна быть установлена на уровне 15 %, посчитал глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Своим мнением сенатор поделился в письме на имя помощника президента Максима Орешкина, сообщил 4 апреля ТАСС.

В документе Кутепов говорит о необходимости создания "действенного механизма, позволяющего гарантировать цены на определенные товары" ради обеспечения "адекватных цен". По версии сенатора, ретейлеры игнорируют указы президента о контроле цен на товары первой необходимости и рекомендации Минпромторга о минимальных наценках. "Кроме того, почти все из существующих торговых сетей зарегистрированы вне территории Российской Федерации: "Лента", Х5 Retail Group, "Метро", "Ашан", "Сельгрос", "Спар", "Глобус"", — отдельно отмечает автор письма.

Отдельно сенатор остановился на вопросе доступа российских региональных производителей в торговые сети. По его мнению, здесь наблюдаются определенные трудности, что отрицательно сказывается на развитии малого предпринимательства, в том числе в его сельскохозяйственном сегменте.

"В целях поддержки фермерского продукта поступило предложение о закреплении обязательства для торговых сетей по обеспечению наценки не более 15 % на продукцию фермерских хозяйств", — предложил Кутепов.

В конце марта вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила о намерении правительства ввести мораторий на подорожание хлеба. Также она предложила сетям "добровольно" обнулить наценку на два вида социально значимого хлеба.

Фото: pixabay


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