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Новости 15:21

Вишневский, Сванидзе и Сокуров призвали Бастрыкина расследовать смерти в украинской Буче

фото ЗакС политика Вишневский, Сванидзе и Сокуров призвали Бастрыкина расследовать смерти в украинской Буче

Правозащитник Наталия Евдокимова, журналист Николай Сванидзе, кинорежиссер Александр Сокуров, священник Григорий Михнов-Вайтенко и депутат Заксобрания Борис Вишневский обратились к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой расследовать гибель гражданских лиц в украинском городе Буча под Киевом. Текст обращения опубликован 4 апреля в Telegram-канале Вишневского.

Подписанты информируют Бастрыкина о сообщении правозащитников касательно возможности совершения в Буче "военных преступлений и бессудных казней гражданских лиц". Также они ссылаются на фото- и видеоматериалы со свидетельствами убийств мирных граждан.

"Мы уверены, что граждане нашей страны не менее всего мирового сообщества  заинтересованы в максимально полном и беспристрастном расследовании этих преступлений", — высказали мнение авторы письма и попросили главу Следкома "провести скорейшее расследование обстоятельств гибели гражданских лиц в городе Буча" и всячески содействовать международному расследованию произошедшего. Также они призвали Бастрыкина возбудить уголовное дело по факту гибели мирных граждан.

В конце обращения подписанты выразили уверенность, что после завершения спецоперации на Украине "неминуемо будет дана оценка деятельности всех должностных лиц, принимавших те или иные, в том числе, правовые решения, связанные с этими боевыми действиями и преодолением их последствий".


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