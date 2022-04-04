В Петербурге запустили петицию с требованием отменить запрет публичных мероприятий

На сайте Change.org 4 апреля появилась петиция с требованием "вернуть свободу собраний в Петербурге", адресованная губернатору Александру Беглову и главному санитарному врачу города Наталии Башкетовой. Авторами обращения стали общественница Наталия Сивохина, писательница Нина Катерли и депутат Заксобрания Борис Вишневский.

Подписанты указывают на снижение заболеваемости коронавирусом в Петербурге и на постепенное снятие городским правительством ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Так, они указывают на разрешение проводить с 18 марта физкультурные, зрелищные, культурные и иные мероприятия. В тот же день, напоминают они, в ДС "Юбилейный" состоялся массовый митинг-концерт в честь восьмой годовщины присоединения Крыма к России.

"Тем не менее, до 30.04.2022 г. продлён запрет на проведение публичных мероприятий — в том числе одиночного пикетирования. За нарушение этого запрета граждан задерживают и подвергают административным наказаниям", — указали авторы. По их мнению, сохранение подобного запрета препятствует выражению гражданами мнений по актуальным общественно-политическим вопросам, что "необоснованно ограничивает конституционное право граждан на свободу собраний".

Подписанты призвали Беглова и Башкетову отменить запрет на проведение публичных мероприятий. С момента опубликования петиция собрала более 250 подписей.

Ранее депутаты ЗакСа от "Яблока" Александр Шишлов и Борис Вишневский обратились к Беглову с просьбой отменить запрет на проведение публичных акций в Петербурге. В ответ градоначальник сообщил парламентариям, что подобное решение нуждается в одобрении Наталии Башкетовой.