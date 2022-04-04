В Ленобласти насчитали менее 150 беженцев из Донбасса и Украины

В общей сложности около 880 беженцев из Украины и Донбасса прибыли в регионы Северо-Западного федерального округа с начала спецоперации, сообщил 4 апреля "Интерфакс" со ссылкой на администрации субъектов. В указанной статистике отсутствуют данные по Петербургу.

Как сообщили агентству в аппарате уполномоченного по правам человека в Ленобласти, сейчас в регионе насчитывается 147 беженцев, 94 из которых — дети. Все они находятся у родственников, пункты временного размещения пока не задействованы. На территории области имеется пять таких пунктов, из которых два развернуты на базе детских лагерей, а оставшиеся — на базе учреждений соцзащиты.

В Коми насчитали 173 беженца, из которых 74 не достигли совершеннолетия. В Архангельскую область прибыло 44 человека, в Карелию — 87 беженцев. В Новгородской области их около 80 человек, в Калининградской — около 60. В Вологодской, Псковской и Мурманской областях чиновники дают более определенные цифры: по официальным данным, в этих регионах находятся 79, 74 и 127 беженцев соответственно. Наконец, руководство Ненецкого автономного округа насчитало на подведомственной территории семь беженцев, трое из которых — дети.

В конце марта региональная уполномоченная по правам человека Светлана Агапитова заявила, что в Петербурге насчитывается 528 беженцев, из которых 195 являются детьми.