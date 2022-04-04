Дрозденко заявил о подорожании сахара на 62%

Минимальная средняя розничная стоимость сахара в Ленобласти повысилась к началу апреля 2022 года относительно января на 59% в сетевых магазинах и на 62% — в несетевых, рассказал 4 апреля губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. По заявлению чиновника, "в 46% фиксируется рост цен на сахар по данным контрольно-кассовой техники".

Средняя стоимость одного килограмма сахара 31 марта составила 82 рубля — при этом 1 января она равнялась 57 рублям, сообщил Дрозденко. "При обычном потреблении сахара в день не более 40 тонн, в марте максимальный объем был установлена уровне 118 тонн в день", — добавил он.

К настоящему моменту дневное потребление сахара сократилось до 40–50 тонн, заявил губернатор. По его словам, с нынешним уровнем спроса на продукт его запасов хватит на 13 дней.

В конце марта ФАС приступила к проверкам пяти крупнейших дистрибьюторов сахара, заподозрив их в картельном сговоре.