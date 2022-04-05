Минцифры выступило за оборотные штрафы для компаний, допустивших утечку персональных данных

Минцифры выступает за введение оборотных штрафов для компаний, по чьей вине случаются утечки персональных данных, заявил глава ведомства Максут Шадаев на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике. По словам чиновника, в текущем году министерство планирует внести совместно с Роскомнадзором соответствующий законопроект.

"Совместно с Роскомнадзором будем выходить с инициативой все-таки вводить большие оборотные штрафы для бизнеса, который допустил утечку персональных данных", — цитирует Шадаева "Интерфакс".

В своем выступлении министр посетовал на недостаточность принимаемых мер по борьбе с утечками информации. "Те штрафы, которые мы в два раза увеличили, ситуацию кардинальным образом не спасают", — отметил он.

Шадаев сослался на зарубежный опыт, где размеры штрафов могут исчисляться десятками миллионов долларов, если речь идет о важных данных, уточнило РИА "Новости".

Ранее в Москве клиенты "Яндекс.Еды" подали коллективный иск из-за публикации их персональных данных.

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