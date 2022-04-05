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Новости 13:25

Активисты собирают книги для спецприемника после уничтожения предыдущих

фото ЗакС политика Активисты собирают книги для спецприемника после уничтожения предыдущих

Экс-мундеп Светлана Уткина объявила 5 апреля в своем Telegram-канале о сборе книг для библиотеки спецприемника на Захарьевской улице. По словам активистки, собранная годом ранее для учреждения литература была уничтожена.

"Мы обратились к Уполномоченному по правам человека в Санкт-Петербурге Агапитовой С. Ю. с предложением восполнить утраченный библиотечный фонд в спецприемнике. Вчера мы получили ответ и рады сообщить вам, что начинаем сбор книг", — написала Уткина.

Приносить книги можно в детскую библиотеку имени Лермонтова, расположенную в доме № 13 по 4-й Красноармейской улице. "С 9.00 до 20.00 вы можете приносить книги и называть пароль: для Спецприемника! — уведомила активистка. — Принимать их будут до четверга, 7 апреля включительно".

По словам Уткиной, требуются современные отечественные и зарубежные издания. Классическая литература, фантастика и детективы не нужны, поскольку и без того присутствуют в библиотеке спецприемника.

Светлана Уткина была депутатом МО "Финляндский округ" шестого созыва, в 2020 году ее лишили мандата по требованию губернатора Александра Беглова. В середине марта активистке диагностировали перелом ноги после задержания полицией в парке имени Академика Сахарова.


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