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Новости 13:46

У силовиков не нашлось претензий к постам профессора СПбГУ об украинских событиях

фото ЗакС политика У силовиков не нашлось претензий к постам профессора СПбГУ об украинских событиях

Петербургские полицейские изучили посты в аккаунте профессора СПбГУ Николая Межевича, посвященные событиям на Украине последних полутора месяцев. Как сообщается на сайте вуза, руководство СПбГУ получило от силовиков официальный ответ, в котором сказано, что "фактов о деятельности возможно нарушающей законодательство Российской Федерации о противодействии экстремизму в настоящее время не установлено".

Напомним, в публикациях на странице Межевича "ВКонтакте", впоследствии ставших недоступными, активно приветствовалась военная спецоперация РФ на Украине, начатая на Украине. Кроме того, в резкой форме автор постов критиковал не согласных с внешнеполитическим российским курсом. В частности, он выражал желание "купить печень либерала". Наконец, в эмоциональной манере доставалось от автора и украинским государственным и общественным деятелям. Сам Межевич, читающий в СПбГУ новый курс лекций об украинской истории, заявлял о взломе своего аккаунта.


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