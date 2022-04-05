На фасаде музея "Прорыв блокады Ленинграда" вывесили букву Z

Музей прорыва ленинградской блокады на Мурманском шоссе видоизменил свой внешний облик: на фасаде, прямо под названием учреждения, появилась большая буква Z (один из символов нынешней военной спецоперации РФ на Украине). Об этом торжественно объявили сами представители "Прорыва" через официальное сообщество "ВКонтакте". Действия российских военнослужащих в соседней стране, продолжающиеся с 24 февраля, в музее-панораме характеризуют как "героические и высокопрофессиональные".

"[Они] призваны прекратить боевые действия на Донбассе, а также снять реальную угрозу для нашей Родины со стороны террористического русофобского режима, захватившего власть над братскими народами Украины, и его западных хозяев", - говорится в посте.

Происходящее сегодня авторы отождествляют с освободительной операцией советских войск в завершающей стадии Великой Отечественной войны.

Отметим, что на прошлой неделе свою акцию солидарности со спецоперацией организовал петербургский комитет по транспорту.

фото: Музей-заповедник "Прорыв блокады Ленинграда" / ВКонтакте