Единороссы подготовили законопроект, допускающий запрет на трансграничную передачу личных данных

Депутат Госдумы Александр Хинштейн анонсировал внесение законопроекта, разработанного вместе с коллегами-единороссами и предполагающего возможность введения запрета на передачу за рубеж персональных данных россиян. Вместе с Хинштейном над документом работали, в частности, депутат Сергей Боярский и сенатор Андрей Клишас.

Авторы законопроекта делают более строгими правила для операторов связи: их хотят обязать уведомлять органы власти о "своем намерении осуществлять трансграничную передачу персональных данных". Единороссов беспокоит, что трансграничная передача данных сегодня почти никак не регулируется и что это создает дополнительные риски с учетом неспокойной геополитической обстановки. Именно поэтому авторы закона допускают запрет или ограничение на передачу данных за пределы РФ, если она способна навредить "основам конституционного строя , нравственности, здоровью, правам и законным интересам граждан, обеспечению обороны страны и безопасности государства".

Отметим, что в последние дни и недели тема персональных данных стала часто обсуждаться отечественными государственными деятелями. Так, Минцифры предлагает ввести оборотные штрафы для компаний, виноватых в их утечке. Ожидается, что совместно с Роскомнадзором ведомство внесет соответствующую инициативу в Госдуму.