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Новости 19:17

Единороссы подготовили законопроект, допускающий запрет на трансграничную передачу личных данных

фото ЗакС политика Единороссы подготовили законопроект, допускающий запрет на трансграничную передачу личных данных

Депутат Госдумы Александр Хинштейн анонсировал внесение законопроекта, разработанного вместе с коллегами-единороссами и предполагающего возможность введения запрета на передачу за рубеж персональных данных россиян. Вместе с Хинштейном над документом работали, в частности, депутат Сергей Боярский и сенатор Андрей Клишас.

Авторы законопроекта делают более строгими правила для операторов связи: их хотят обязать уведомлять органы власти о "своем намерении осуществлять трансграничную передачу персональных данных". Единороссов беспокоит, что трансграничная передача данных сегодня почти никак не регулируется и что это создает дополнительные риски с учетом неспокойной геополитической обстановки. Именно поэтому авторы закона допускают запрет или ограничение на передачу данных за пределы РФ, если она способна навредить "основам конституционного строя , нравственности, здоровью, правам и законным интересам граждан, обеспечению обороны страны и безопасности государства".

Отметим, что в последние дни и недели тема персональных данных стала часто обсуждаться отечественными государственными деятелями. Так, Минцифры предлагает ввести оборотные штрафы для компаний, виноватых в их утечке. Ожидается, что совместно с Роскомнадзором ведомство внесет соответствующую инициативу в Госдуму.


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