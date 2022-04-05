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Новости 19:42

За два месяца в Новгородской области скупили годовой запас сахара и соли

фото ЗакС политика За два месяца в Новгородской области скупили годовой запас сахара и соли

На фоне растущей инфляции жители Новгородской области за последние два месяца сумели скупить в магазинах годовой запас сахара и соли. Об этом доложил региональный министр торговли и промышленности Иван Чекмарев, на которого ссылается "Интерфакс".

"Вместе с тем, за неделю товарные запасы в распределительных центрах торговых сетей области выросли, вся продукция первой необходимости имеется в регионе в полном объеме", - добавил чиновник.

Напомним, по последним сводкам Росстата, за неделю подорожали все виды продвольственных товаров, кроме огурцов и помидоров. В годовом выражении продовольственная инфляция составила 17,42%. Тем временем, антимонопольщики проверяют производителей сахара. На крупнейшего из них ФАС завела административное дело, заподозрив в нарушении законодательства о конкуренции.


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