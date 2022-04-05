РКН требует от Google вернуть в поисковую выдачу сайты российских ведомств

Роскомнадзор выступил с официальным заявлением в адрес IT-компании Google, в котором звучит требование немедленно вернуть в поисковую выдачу официальные сайты российских госорганов. Кроме того, от компании требуют объяснить, почему поисковик перестал отображать сайты Минобороны и МИД.

"Подобные действия Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней граждан России, а также подчеркивают антироссийскую позицию американской ИТ-компании в информационной войне против России", - говорится в тексте обращения.

Напомним, накануне Google перестал отображать ссылку на официальный сайт российского Министерства обороны по соответствующему запросу. Результат не зависит и от смены языка: в поисковой выдаче пользователю предлагаются только аккаунты ведомства в социальных сетях и на YouTube, а также статья о министерстве на "Википедии". Кроме того, по запросу "Минобороны РФ" отображаются ссылки на новости по теме, в том числе сделанные российскими государственными информагентствами.