Сотрудников и посетителей магазина "Листва" отпустили из отдела полиции

Троих сотрудников и пятерых посетителей книжной лавки "Листва", задержанных вечером 5 апреля в этом магазине, отпустили из 78-го отдела полиции без протоколов об административном правонарушении, сообщил в своем Telegram-канале депутат МО "Правобережный" Федор Грудин со ссылкой на адвоката Марию Зырянову.

Вечером 5 апреля в Петербурге сотрудники полиции нагрянули в книжный магазин "Листва" на Литейном проспекте. Силовики задержали восьмерых человек: троих сотрудников лавки (Тимура Венкова, Дарью Пинигину, Кирилла Колова) и пятерых посетителей, сообщили в Telegram-канале "Листвы". Их доставили в 78-й отдел полиции. Депутат МО "Правобережный" Федор Грудин, который поддерживал связь с задержанными, рассказал ЗАКС.Ру, что среди задержанных оказалась несовершеннолетняя девушка. В полиции, как написал Грудин в соцсети, были составлены протоколы о доставлении в отдел. Однако после полуночи, когда восьмерых задержанных из "Листвы" начали отпускать, со слов адвоката Зыряновой стало известно, что протоколы об административном правонарушении составлены не были.

В магазине полицейские изъяли книги Эдуарда Лимонова и нескольких других писателей. В "Листве" заявили, что сотрудники правоохранительных органов искали "экстремистскую литературу".

В тот же вечер, 5 апреля, в книжном планировалось провести лекцию лидера петербургских другороссов Андрея Дмитриева на тему "Лимонов и Украина: как сбываются пророчества". Собранные в этот вечер пожертвования собирались направить на поддержку жителей Донбасса. За несколько часов до планируемого мероприятия организаторы заявили о переносе по "техническим причинам". После инцидента в "Листве" Дмитриев написал в своем Telegram-канале, что был вынужден отменить собрание из-за болезни.

Напомним, днем "лимоновцы" провели у консульства Польши акцию "Нет русофобии". Двое сторонников незарегистрированной партии вышли с баннером-обращением к полякам, а также выкрикивали лозунги с критикой НАТО. Одного из участников задержали, но позже отпустили с обязательством о явке.