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Новости 9:16

Intel приостанавливает деятельность в России

фото ЗакС политика Intel приостанавливает деятельность в России

Американский производитель процессоров Intel объявил 6 апреля о приостановке деятельности в России. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.

"Мы немедленно приостановили все деловые операции в России. Это следует за нашим предыдущим решением приостановить все поставки клиентам в России и Беларуси", — гласит текст заявления.

Согласно заявлению, сейчас Intel занимается поддержкой своих сотрудников, из которых 1,2 тысячи находятся в России. В начале марта компания объявила о прекращении поставок продукции в Россию и Белоруссию.

Фото: pixabay


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