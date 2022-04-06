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ТАСС: Комтранс планирует оставить кондукторов на центральных маршрутах

фото ЗакС политика ТАСС: Комтранс планирует оставить кондукторов на центральных маршрутах

Кондукторы в Петербурге останутся на центральных маршрутах и после окончательного перехода к новой транспортной модели, сообщило 6 апреля ТАСС со ссылкой на комитет по транспорту. Бескондукторную систему чиновники намерены внедрять лишь там, где до этого работали коммерческие маршруты.

"Кондукторов не стало там, где их и не было, - приводит ТАСС заявление комтранса. - Ведь в коммерческом транспорте водитель принимал оплату самостоятельно".

Согласно сообщению комитета, кондукторы продолжают работать в "Пассажиравтотрансе" и "Горэлектротрансе". Их не получится встретить на нескольких экспериментальных маршрутах, но в центре Петербурга кондукторы останутся, что продиктовано большим количеством туристов.

Транспортная реформа в Петербурге стартовала 1 апреля. Среди прочего, она подразумевает переход к бескондукторной модели, сообщали в Смольном. Петербуржцы самостоятельно могут оплатить проезд при помощи карты "Подорожник", а также с помощью льготного проездного, банковской карты или QR-билета. Штрафы за безбилетный проезд при этом должны вырасти в пять раз, составив 2 500 рублей.


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