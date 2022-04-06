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Новости 10:02

За полтора месяца 12 тысяч жителей Донбасса запросили российское гражданство

фото ЗакС политика За полтора месяца 12 тысяч жителей Донбасса запросили российское гражданство

Начиная с середины февраля заявления на получение российского гражданства подали 12 тысяч жителей Донецкой и Луганской республик, сообщило 6 апреля РИА "Новости" со ссылкой на главу Ростовской области Василия Голубева.

"Если посмотреть последнее время, с 18 февраля этим правом воспользовались более 12 тысяч жителей республик — подали заявления [на получение гражданства]", — объявил губернатор. По его словам, с начала 2022 года российское гражданство получили более полутора тысяч человек.

Беженцы на территорию Ростовской области начали поступать после того, как 18 февраля главы ДНР и ЛНР объявили о временной эвакуации мирного населения в Россию. Режим упрощенного получения российских паспортов для жителей Донбасса действует в Ростовской области с 2019 года.

Накануне Госдума в первом чтении приняла законопроект о гражданстве России.

Фото: pixabay


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