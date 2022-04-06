Столичные власти выделили 1 млрд рублей на создание новых сетей фастфуда

Московская мэрия во второй раз за месяц выделила полмиллиарда рублей на гранты для бизнесменов, которые хотят организовать в мегаполисе новые сети быстрого питания взамен ушедших из России международных брендов. Об этом сообщила пресс-служба столичного правительства.

Каждому коммерсанту полагается максимум 5 млн рублей, точная сумма зависит от размера аренды площадей. От компании, в свою очередь, требуется привлечение сотрудников и открытие точек общепита с низкими ценами. Заявки подали уже 17 желающих, сделать это можно до середины лета.

Напомним, что после начала военной спецоперации на Украине сразу несколько ведущих мировых сетей фастфуда объявили либо о значительном сокращении своих ресторанов, либо о приостановке деятельности в России. К их числу относятся McDonalds, KFC и Pizza Hut. В ответ главы обеих палат Федерального собрания выразили уверенность, что отечественные рестораны быстрого питания не уступят зарубежным в качестве.