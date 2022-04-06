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Новости 11:42

Митянина раскритиковала комиссии по делам несовершеннолетних за репрессивность

фото ЗакС политика Митянина раскритиковала комиссии по делам несовершеннолетних за репрессивность

Уполномоченная по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина, выступая в ЗакСе 6 апреля, критически отозвалась о работе комиссий по делам несовершеннолетних.

- Первое условие успешной профилактики – доверие людей. Но комиссия вместо помощи использует карательные меры. Родители боятся в них обращаться из-за страха получить наказание, - отметила детский омбудсмен.

По ее словам, комиссии зачастую подключаются к решению проблем уже после их возникновения, а не занимаются профилактикой. Кроме того, они пренебрегают взаимодействием с некоммерческими организациями, считает Митянина.

- Такое ощущение, что у нас не существует НКО, которые рвутся в бой, которые готовы помогать семьям, - удивилась уполномоченная.

Детский омбудсмен заявила, что на 2022 год поставила задачу мониторить деятельность всех комиссий по делам несовершеннолетних и поставить оценку их работе.

Сергей Еремеев


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