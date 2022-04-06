Митянина заявила о росте числа детей-инвалидов в Петербурге

В Петербурге увеличилось количество детей с ограниченными возможностями, отметила региональная уполномоченная по правам ребенка Анна Митянина. Она выступила в ЗакСе с отчетом о работе в 2021 году 6 апреля.

— Количество заболеваний среди детей тоже растет — полностью здоровыми можно назвать не более 10%, у остальных есть какие-то заболевания, в том числе психические, — сказала детский омбудсмен.

Всего на начало 2022 года в Петербурге было зарегистрировано 915 502 несовершеннолетних. Их число растет, несмотря на то, что рождаемость в регионе снижается третий год, отметила Митянина.

Сергей Еремеев