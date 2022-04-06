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Новости 12:33

Комтранс опроверг возможность оплаты проезда с помощью перевода на карту

фото ЗакС политика Комтранс опроверг возможность оплаты проезда с помощью перевода на карту

Заявления о возможности расплатиться за проезд в автобусе при помощи перевода на банковскую карту не соответствуют действительности, сообщили 6 апреля в комитете по транспорту.

"Прецедент имел место единственный раз до старта НМТО: жалоба получена 25 марта. Кондуктору объявлен выговор", — указали в пресс-службе комитета.

В комтрансе указали, что бескондукторная система оплаты заработала с 1 апреля только на 97 социальных маршрутах городского транспорта, заменивших собой коммерческие. Пассажиры могут оплатить проезд "всеми видами действующих электронных проездных (включая льготные, школьные и студенческие), бесконтактной банковской картой или разовым QR-билетом". Оплата переводом на карту или по номеру телефона является незаконной, уточнили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что комтранс планирует вводить бескондукторную систему лишь там, где прежде были коммерческие маршруты. В наземном транспорте в центре Петербурга кондукторы останутся.


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